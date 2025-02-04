«Милостыня больше, чем пенсия»: экс-тренер «Локомотива» о своих финансах

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец раскрыл, сколько получает на пенсии. Его слова приводит Sport24.

«У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам, которые, конечно, выросли намного. Такая пенсия ничего не компенсирует. Это проблемы для тех, кто получает пенсию от 12 до 15 тысяч. <...>. Думаю, сегодня милостыня больше, чем те зарплаты и пенсии, которые получают определенные категории людей», — заявил он.

В марте 2024 года Бышовец признавался, что на его пенсию, которая является военной за звание полковника МВД, трудно прожить.

Под руководством Бышовца сборная СССР выиграла Олимпиаду 1988 года, обыграв в финале Бразилию. Также специалист возглавлял сборную России в 1998 году. Закончил тренерскую карьеру Бышовец в 2007 году в московском «Локомотиве».

За десять лет своей игровой карьеры в составе киевского «Динамо» Бышовец четырежды становился чемпионом СССР в 1966—1968 и 1971 годах, а также завоёвывал Кубок СССР в 1966 году. Шесть раз он попадал в список 33 лучших футболистов СССР

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