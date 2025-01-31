Выигравший в лотерею миллиард рублей заявил о готовности получить эти деньги

Счастливчик, выигравший 1 миллиард рублей в лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото», связался с организаторами лотереи и прислал все необходимые документы почтой, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы «Столото».

Там также заявили, что у победителя есть право не раскрывать свою личность, и организаторы розыгрыша пообещали поддержать любое решение гражданина.

1 января РИА Новости сообщили, что житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении «Столото» и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». По данным агентства, победитель второго тура новогоднего 1604-го тиража конкурса стал четвертым лотерейным миллиардером. Кроме него в эту лотерею миллиард выиграли еще три человека.

На следующий день стало известно, что победитель «Новогоднего миллиарда» получит примерно 781 млн руб. из-за вычета налога. Тогда же руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил, что выигравших 1 млрд руб. в лотерею призвали отдать деньги на нужды спецоперации.

Ранее сообщалось, что россияне скупают лотерейные билеты.