Житель Сахалина выиграл «Новогодний миллиард»

Житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении «Столото» и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото», передает РИА Новости.

По данным агентства, победитель второго тура новогоднего 1604-го тиража конкурса стал четвертым лотерейным миллиардером.

«Вероятность того, что главный приз — один миллиард рублей — достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей», — отметили в «Столото».

Как уточняет РИА Новости, в прошлых розыгрышах «Новогодних миллиардов» победители получали такую награду в 2020, 2023 и 2024 годах. В 2020-м и 2021-м этот приз делили между участниками лотерии.

В конце декабря американец выиграл $100 тыс. благодаря лотерейному билету, подаренному другом на Рождество. Увидев выигрыш, мужчина сначала подумал, что стал обладателем $10 тыс., но потом разглядел еще один ноль в конце.

Ранее мужчина выиграл $30 тыс. по пути на работу.