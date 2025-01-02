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Победитель «Новогоднего миллиарда» лишится 218 млн рублей

Выигравший миллиард в новогодней лотерее получит на руки около 781 млн рублей
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Пресс-служба «Столото»

Победитель «Новогоднего миллиарда» получит примерно 781 млн руб. из-за вычета налога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Там уточнили, что победитель новогодней лотереи получит на руки 781 598 156 руб., если это его единственный выигрыш за налоговый период.

«Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража «Русского лото» составила 1 000 000 200 рублей — один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28 туре», — заявили в «Столото».

Как отмечается, налог по прогрессивной шкале доходов составляет 22%, поэтому победителю придется выплатить 218 402 044 руб. «Столото» сделает это за него.

Накануне стало известно, что житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Вероятность того, что главный приз достанется одному человеку, составляла более 60%.

Ранее мужчина выиграл $30 тыс. по пути на работу.

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