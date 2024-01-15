Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерее житель Тюмени

Участник из Тюмени, выигравший 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража «Русского лото», уже обратился за выигрышем. Об этом представитель «Гослото» рассказал РИА Новости.

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — говорится в сообщении.

1 января стало известно, что по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото», в России появился третий лотерейный миллиардер. Тогда же выяснилось, что выигрышный билет был приобретен в фирменной точке продаж в тюменском ТЦ. Сообщалось, что победителя новогодней лотереи не могли найти после объявления выигрыша.

Более скромный выигрыш получила учительница сельской школы в Новосибирской области, принявшая участие в лотереи. Она выиграла миллион рублей и обещала после получения денег передать их своей матери.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует получать от лотерей в два раза больше.