Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерее житель Тюмени

«Столото»: нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее

close
100%
Пресс-служба «Столото»

Участник из Тюмени, выигравший 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража «Русского лото», уже обратился за выигрышем. Об этом представитель «Гослото» рассказал РИА Новости.

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — говорится в сообщении.

1 января стало известно, что по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото», в России появился третий лотерейный миллиардер. Тогда же выяснилось, что выигрышный билет был приобретен в фирменной точке продаж в тюменском ТЦ. Сообщалось, что победителя новогодней лотереи не могли найти после объявления выигрыша.

Более скромный выигрыш получила учительница сельской школы в Новосибирской области, принявшая участие в лотереи. Она выиграла миллион рублей и обещала после получения денег передать их своей матери.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует получать от лотерей в два раза больше.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами