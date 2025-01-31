Россияне скупают лотерейные билеты

Число покупок лотерейных билетов по итогам 2024 года выросло на 30% относительно итогов 2023 года, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средний чек одного такого билета вырос до 210 рублей в 2024 году. В 2022 показатель составлял 112 рублей, в 2023 году — 155 рублей. Как отмечают аналитики, как правило, россияне приобретают сразу несколько билетов.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов объяснил рост объема продаж лотерейных билетов рекламой. Ее стало больше, а в интернете заметно усилилась таргетированная реклама. Подчеркивается, что особенно часто россияне покупают лотерейные билеты по случаю Нового года, 23 февраля и 8 марта.

В первой половине января оператор всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея», сообщил, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Москва, Подмосковье, Ленобласть и Краснодарский край вошли пятерку самых везучих регионов.

Ранее мужчина выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены.