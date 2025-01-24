В Совфеде рассказали, могут ли снова индексировать пенсии в 2025 году

Правительство сможет рассмотреть внеплановую индексацию пенсий только в случае форс-мажора — если инфляция продолжит существенно расти или возникнут новые экономические трудности. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

По ее словам, экономисты как со стороны науки, так и со стороны государственных учреждений разделились во мнениях относительно вероятности и необходимости внепланового повышения.

«Есть позиция, что если инфляция продолжит расти или возникнут новые экономические трудности, правительство сможет рассмотреть возможность дополнительной индексации. В проекте федерального бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 6,4 трлн рублей на социальную политику, что составляет около 16% от общего объема расходов. Это потенциально может способствовать принятию решений о дополнительных выплатах пенсионерам. В то же самое время часть экономистов указывает на определенные сложности с бюджетом и необходимость учитывать множество социальных обязательств, что делает внеплановое повышение не очень рациональным. На данный момент уже анонсирована индексация пенсий на 9,5%, что является весьма значимым шагом. В остальном — остается наблюдать за инфляцией, соотношением валют, динамикой экспорта и другими параметрами», — заключила Епифанова.

22 января президент России Владимир Путин поручил правительству в короткий срок принять решение о доиндексации страховых и военных пенсий россиян на 9,5%. То есть по уровню фактической инфляции за 2024 год. Средняя пенсия россиян после доиндексации составит 25 тыс. рублей, оценил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. С 1 января 2025 года пенсии россиян были проиндексированы на 7,3%, и уже сейчас средняя сумма выплат составляет 24 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий.