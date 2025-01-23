Названа сумма средней пенсии после доиндексации

Средняя пенсия россиян после доиндексации составит примерно 25 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«После дополнительной индексации страховые пенсии по старости увеличатся в среднем примерно на 500 рублей. Однако в феврале выплата придет в двойном размере: пенсионерам выплатят эту сумму и за январь, и за февраль. Предполагаю, что средний размер страховых пенсий по старости, выплаченных в феврале (с учетом дополнительной надбавки за январь), составит примерно 25 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он назвал верным решение о доиндексации пенсий, так как важно обеспечить покупательную способность пенсий российских пенсионеров. Балынин добавил, что в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» отмечена обязательность роста размеров пенсий темпами не ниже уровня инфляции. Экономист подчеркнул, что с 2025 года индексируются страховые пенсии не только неработающих, но и работающих пенсионеров.

22 января президент России Владимир Путин поручил Кабмину в короткий срок проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Предварительно, соответствующие доплаты произойдут в феврале 2025 года. Средняя пенсия россиян с учетом индексации с 1 января 2025 года (на 7,3%) достигла 24 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий.