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Россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий

Депутат Бессараб: пенсии россиянам доиндексируют в беззаявительном порядке
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россиянам ничего не нужно специально делать, чтобы получить пенсию с учетом доиндексации по уровню инфляции. Повышение суммы выплат произойдет в беззаявительном порядке, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Это все будет сделано в противактивном безъявительном режиме. Наш президент поручил правительству принять в совершенно скором времени решение по индексации пенсий до 1 февраля в соответствии с уровнем годовой инфляции. Уровень годовой инфляции за 2024 год, по данным Росстата, составил 9,52%. А страховая пенсия с 1 января 2025 года была проиндексирована на 7,3%. Таким образом, президент получил провести доиндексацию. Соответственно, разница составит 2,22 процентных пункта. Я могу предположить, что доиндексация произойдет в самое ближайшее время. Поскольку президент поручил сделать это с января, то, конечно, выплаты будут произведены с учетом до индексации за январь полученной пенсии», — отметила Бессраб.

Она добавила, что многие россияне получают пенсию в начале месяца, с 3 по 8 число, и не исключено, что уже в эти числа они смогут рассчитывать на повышенную сумму. При этом Бессараб исключила внеплановые повышения пенсий россиянам в ближайшее время.

«Видите ли, у нас 43 млн пенсионеров в России, и мы проводим индексацию в соответствии с уровнем инфляции. При этом социальные пенсии в этом году будут повышены на 14,75%. Будут повышены военные пенсии в этом году на 14,75%. Поэтому достаточно сложно. Кроме того, у нас еще семьи с детьми, более 10 млн. Я не думаю, что мы сможем сбалансировать бюджет таким образом, чтобы превысить уровень инфляции индексацией пенсий. Было бы здорово, но давайте поживем — увидим, и если у нас будут какие-то возможности, это можно будет обсуждать», — заключила Бессараб.

22 января президент России Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Как ожидается, соответствующие доплаты произойдут в феврале 2025 года. Средняя пенсия россиян с учетом индексации с 1 января 2025 года (на 7,3%) достигла 24 тыс. рублей.

Ранее был назван средний размер социальной пенсии россиян.

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