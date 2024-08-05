Инфляция в Турции резко замедлилась в июле

Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц, почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщает статистическое управление страны TÜİK.

«Годовая инфляция в июле замедлилась до 61,78% в годовом исчислении, цены выросли на 3,23% в месячном исчислении», — отметило бюро.

В июне годовая инфляция была на уровне 71,6%.

При этом группа турецких независимых экономистов ENAG оценивает годовую инфляцию на более высоком уровне — около 100% (113% месяцем ранее). Замедление показателя продолжилось после того, как по итогам июня инфляция в стране замедлилась впервые за год. Последний раз до того снижение фиксировали в июне 2023 года — 38,21%. После этого инфляция только ускорялась, достигнув максимума в 75,45% в мае 2024 года.

Центробанк Турции по итогам июльского заседания оставил ключевую ставку на уровне 50%, не меняя ее уже четвертый месяц подряд. Регулятор пока не планирует ее снижать, предпосылкой для этого станет устойчивое замедление инфляции.

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