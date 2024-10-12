МВФ дал прогноз по инфляции в Турции по итогам 2024 года

По итогам 2024 года инфляция в Турции замедлится до 43%. Об этом пишет издание Ekonomim со ссылкой на последний отчет Международного валютного фонда (МВФ).

К началу октября инфляция в Турции составила 49,38% годовых. Показатель опустился ниже 50% впервые более чем за год.

Согласно прогнозам аналитиков, темпы роста потребительских цен в Турции продолжат снижаться в рамках постепенной корректировки политики властей. По результатам 2025-го инфляция в стране ожидается на уровне 24%, к концу 2026-го — 17,2%.

Центральный банк Турции держит ставку неизменной на максимальном с 2002 года уровне в 50% годовых с марта. Регулятор намерен придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока в стране не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой инфляции.

Ранее Банк Кореи снизил базовую ставку впервые с мая 2020 года.