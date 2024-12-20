ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ на последнем в 2024 году заседании 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции», — отметил регулятор.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение не совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экс-глава Банка России Сергей Дубинин предсказал увеличение ключевой ставки до 22%, еще восемь экономистов и финансистов — до 23%.

Некоторые эксперты предрекали повышение ключевой ставки сразу до 25%, но, как пояснил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, это возможно только в случае каких-либо шоков.

Экономисты допускали рост ставок по вкладам и кредитам. Так, ставки по депозитам могут увеличиться до 25–26%, по потребительским кредитам — до 27–48%, а по ипотеке — до 26% и выше, предрекали экономисты. Они добавили, что решение ЦБ окажет курсу рубля поддержку на среднесрочном горизонте.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, в 2024 году — три раза.

Ранее был назван средний уровень ключевой ставки в 2025 году.