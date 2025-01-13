«Газпром» подтвердил письмо о массовых сокращениях

Письмо с предложением заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы корпорации Алексея Миллера об увольнении сотрудников центрального аппарата компании настоящее. Об этом заявил зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов в интервью журналу Forbes.

13 января петербургский портал 47News сообщил, что руководство «Газпрома» планирует сократить более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися сотрудниками составляет 50 млрд рублей.

«Документ актуальный. Комментировать не планируем», — сказал Куприянов.

В середине декабря акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года на фоне сообщений об остановке транзита российского газа через Украину. А в мае сообщалось, что «Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.