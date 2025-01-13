Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают, что «Газпром» готовится к массовым увольнениям

47News: в «Газпроме» готовятся сократить центральный аппарат до 2500 человек
close
Reuters

Корпорация «Газпром» готовится к массовым увольнениям, сообщает портал 47News.

По данным издания, руководство «Газпрома» планирует сократить более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися сотрудниками составляет 50 млрд рублей.

Отмечается, что руководство корпорации рассматривает решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата «Газпрома» — с 4100 до 2500 человек.

«Предложение было направлено [руководителю «Газпрома»] Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателя правления корпорации Еленой Илюхиной. В нем она сообщает, что за 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 миллиардов рублей в год», — говорится в публикации.

Высвободившиеся средства планируется направить «на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала».

В середине декабря акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года на фоне сообщений об остановке транзита российского газа через Украину. А в мае сообщалось, что «Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами