СМИ сообщают, что «Газпром» готовится к массовым увольнениям

47News: в «Газпроме» готовятся сократить центральный аппарат до 2500 человек

Корпорация «Газпром» готовится к массовым увольнениям, сообщает портал 47News.

По данным издания, руководство «Газпрома» планирует сократить более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися сотрудниками составляет 50 млрд рублей.

Отмечается, что руководство корпорации рассматривает решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата «Газпрома» — с 4100 до 2500 человек.

«Предложение было направлено [руководителю «Газпрома»] Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателя правления корпорации Еленой Илюхиной. В нем она сообщает, что за 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 миллиардов рублей в год», — говорится в публикации.

Высвободившиеся средства планируется направить «на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала».

В середине декабря акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года на фоне сообщений об остановке транзита российского газа через Украину. А в мае сообщалось, что «Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.