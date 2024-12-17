Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

Акции энергетической компании «Газпром» упали до минимума 2009 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно данным площадки, стоимость одной акции компании в моменте упала на 2,41%, составив 106,1 рубля. В последний раз подобная ситуация наблюдалась почти 16 лет назад — в январе 2009 года.

Накануне сообщалось, что Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

Об усиленном снижении стоимости акций «Газпрома» сообщалось также 4 декабря. Это произошло на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова, согласно которому ведомство не закладывало в бюджет на 2025 год поступление дивидендов от «Газпрома». По его словам, общий подход министерства заключается в том, что госкомпании должны отдавать 50% своей прибыли в качестве дивидендов.

Ранее австрийская компания расторгла контракт с «Газпромом».