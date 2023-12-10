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В России прогнозируют падение спроса на нефть и газ

Минэкономразвития ожидает снижения спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году

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Globallookpress.com

Спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России снизится к 2050 году. Об этом на конференции ООН по изменению климата заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, передает ТАСС.

По его словам, это позволит открыть новые рынки для низкоуглеродной продукции. Торосов отметил, что российская экономика, в том числе энергетический сектор, уже сейчас в значительной степени использует низкоэмиссионные источники.

Кроме того, правительство сосредоточено на развитии новых высокоэффективных производств и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, добавил замминистра.

В конце ноября кабмин отклонил законопроект о госрегулировании цен на топливо. Решение правительства поддержал президент Независимого топливного союза Павел Баженов, который уточнил, что как раз жесткое госрегулирование может привести к жестким дефицитам и перекосам рынка и деградации инфраструктуры. Он также подчеркнул, что цены на топливо в РФ и так негласно регулируются, поэтому небольшим компаниям приходится регулярно поднимать на него цены.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на АЗС предстоящей зимой.

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