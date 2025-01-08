В Абхазии значительно увеличили время отключения электричества

Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличено до 6 часов

Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличили на два часа, теперь каждые сутки жители республики не получают электричество в течение шести часов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании «Черноморэнерго».

Уточняется, что эти шесть часов отключения подачи электроснабжения разбиты по два часа в течение суток. Увеличить время отключения связано с необходимостью экономить электроэнергию, предоставленную в рамках гуманитарных поставок из России, уточнили в компании.

Россия на безвозмездной основе поставляет Абхазии электроэнергию с 23 декабря. Каждый год с ноября по апрель в республике наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления, в частности из-за майнинга криптовалют.

18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба сообщил, что Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин тогда сказал, что Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, потому что «нам жалко людей». Он выразил надежду, что в стране сделают вывод из этого жеста доброй воли и разберутся с незаконным майнингом.

Ранее в Кремле отреагировали на запрос Абхазии о поставке электроэнергии.