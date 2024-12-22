В Госдуме назвали поставки электричества в Абхазию жестом доброй воли

Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, потому что «нам жалко людей». Такое заявление в разговоре с «Газетой.Ru» сделал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат надеется, что в стране сделают вывод из этого жеста доброй воли и разберутся с незаконным майнингом.

«Мы поступаем так, потому что жалко нам людей в Абхазии, которые оказались в таком положении. Из-за того, что на протяжении многих лет они не делали никаких выводов из положения, в том числе в энергетической отрасли. В Абхазии злоупотребляли майнингом. Дело дошло даже до стрельбы в парламенте, именно при обсуждении закона о запрете майнинга. Конкретно сейчас в относительно холодную для Абхазии пору это создает проблемы многим людям. И, судя по всему, по этой причине мы пошли навстречу. Я очень надеюсь, что это будет правильно понято, с точки зрения того, что надо Абхазии сделать выводы. Они должны разобраться с майнингом и с другими вопросами, которые они сделали поводом для внутриполитической борьбы. Это жест доброй воли со стороны России», — объяснил Затулин.

Политик не знает, сколько денег Россия потратит на поставки электроэнергии.

«Какие-то [средства] потратит. Я не знаю всех деталей договоренностей. Мы и раньше тратили. До 29 ноября этого года мы все время поставляли, особенно в период снижения уровня воды в Ингури. Мы поставляли по бросовым ценам электроэнергию, и это давало возможности в Абхазии распространять ее потребителям по низкой цене, по 1 рубль 40 [копеек] за киловатт. Но даже эти деньги они не собирали. Половину необходимых объемов тарифов потребляемой электроэнергии они не собирали. Естественно, во всем этом надо наводить порядок», — заключил он.

До этого Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Этот объем, по словам исполняющего обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансуха Нанбы, позволит республике продержаться три месяца, пусть и с веерными отключениями на четыре часа в день. Контракт на текущие поставки истекает 31 декабря. С 1 ноября Абхазия закупает электричество в России ночью, с 21:00 до 07:00. Днем подача осуществляется из ИнгурГЭС, но всего на 2 часа 48 минут из-за низкого уровня воды.

Энергетический кризис, начавшийся после сокращения поддержки со стороны России, вынудил власти Абхазии сократить подачу электричества и закрыть школы и детские сады. Проблемы усугубляются из-за незаконного майнинга криптовалюты. По словам Нанбы, майнинг негативно сказывается на энергоснабжении населения, а лишь 47% потребителей оплачивают электроэнергию. Власти республики начали устанавливать счетчики, а парламент недавно одобрил законопроект, запрещающий майнинг и ужесточающий ответственность за его нелегальное использование.

В воскресенье, 22 декабря, стало известно, что с 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

Ранее в парламенте Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга.