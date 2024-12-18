Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году

Абхазия просит РФ бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, передает РИА Новости.

«Еще в октябре Абхазия запросила в РФ социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ», — сказал он.

В то же время Нанба уточнил, что власти республики пока не получили ответа со стороны России.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии на фоне высокого потребления. Для покрытия дефицита энергии Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Каждый день перетока электричества обходится республике в 15 млн рублей.

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И. о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью. На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее и. о. президента Абхазии выразил надежду на укрепление союзнических отношений с РФ.