В Кремле отреагировали на запрос Абхазии о поставке электроэнергии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия желает Абхазии стабильности и процветания и обязательно отреагирует на любую просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Это заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Когда попросят, будет [ответ], конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», — сказал Песков.

С ноября по апрель в Абхазии традиционно возникает дефицит электроэнергии из-за высокого потребления. Уровень водохранилища ИнгурГЭС, поставляющей электричество в регион, падает, что затрудняет энергоснабжение. Чтобы компенсировать нехватку энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Каждодневные закупки электроэнергии стоят республике около 15 миллионов рублей, и такие расходы не были предусмотрены в бюджете на 2024 год. Это вынуждает правительство прибегать к экстренным мерам для поиска средств. Кроме того, в целях экономии электроэнергии введены режимы веерных отключений.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии.

Ранее парламент Абхазии принял законопроект о запрете майнинга.