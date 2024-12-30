Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите за счет России

Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за счет будущих доходов от замороженных активов России украинской стороне будет предоставлено $15 млрд.

Шмыгаль отметил, что средства нового кредита предоставлены в рамках проекта PEACE in Ukraine, деньги составляют часть американского взноса по инициативе «Большой семерки».

Премьер выразил благодарность руководству США и Всемирного банка за поддержку Украины.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины.

24 декабря Шмыгаль заявил, что Киев получил первые денежные средства за счет замороженных российских активов. По его словам, это первый транш из запланированных $20 млрд. Речь идет об $1 млрд. При этом Шмыгаль не уточнил, когда Украина получит остальные части этой суммы.

Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что России необходимо начинать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела в связи с передачей Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных на Западе активов РФ.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.