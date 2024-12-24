Украина получила первые деньги за счет замороженных активов РФ

Украина получила первые денежные средства за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина получила от США $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных $20 млрд», — сказал он.

Шмыгаль не уточнил, когда Киев получит другие части этой суммы.

Сегодня премьер заявил, что Япония и Великобритания выделили Украине $1 млрд, средства будут направлены на укрепление украинской экономики и покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах. По словам Шмыгаля, транш поступил под гарантии от правительств двух стран в рамках программы DPL Всемирного банка.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования.