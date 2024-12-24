Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина получила первые деньги за счет замороженных активов РФ

Шмыгаль: Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РФ
close
Thomas Imo/Global Look Press

Украина получила первые денежные средства за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина получила от США $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных $20 млрд», — сказал он.

Шмыгаль не уточнил, когда Киев получит другие части этой суммы.

Сегодня премьер заявил, что Япония и Великобритания выделили Украине $1 млрд, средства будут направлены на укрепление украинской экономики и покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах. По словам Шмыгаля, транш поступил под гарантии от правительств двух стран в рамках программы DPL Всемирного банка.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами