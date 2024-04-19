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В МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов

Захарова: если Запад конфискует российские активы, Москва применит ответные меры

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае конфискации российских активов Западом Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры», — сказала Захарова.

Этими словами она ответила на вопрос журналистов относительно возможных ответных мер Москвы на экспроприацию Западом суверенных российских активов.

Кроме этого, Захарова заявила, что Россия «располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия». При этом она не стала раскрывать их характер.

До этого Захарова заявляла, что Россия рассмотрит конфискацию ее активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что, Европейский союз и страны — члены G7 не намерены размораживать российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит репарации Украине.

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