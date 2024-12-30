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В ЕС заявили, что могут использовать все активы РФ для поддержки Киева

Каллас: ЕС может использовать все активы РФ для поддержки Киева
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. Ее слова передает газета Die Welt.

«Нам следует обсудить, как можно использовать некоторую часть замороженных активов [РФ] или всю сумму», — поделилась Каллас.

По ее мнению, военная помощь Украине сегодня «подготовит почву для будущих переговоров».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал получение Киевом первого транша, обеспеченного доходами от замороженных активов РФ.

На вопрос журналиста, потеряны ли эти деньги для России безвозвратно, Песков ответил, что эти деньги у России украдены.

Также заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил, что России необходимо начинать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела в связи с передачей Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных на Западе активов РФ.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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