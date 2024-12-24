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В Совфеде прокомментировали передачу Украине средств от замороженных активов России

Климов призвал начать проверку после передачи средств Украине от активов России
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Алексей Куденко/РИА Новости

России необходимо начинать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела в связи с передачей Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных на Западе активов РФ. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, миллиард Украине «точно ничем не поможет», ведь все будет разворовано очень быстро.

Сенатор утверждает, что передача средств, которые были получены от доходов замороженных российских активов, с точки зрения международного права является воровством.

Климов подчеркнул, что в связи с этим России никто не мешает возбудить дела и по законодательству РФ выносить соответствующие решения.

24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первые денежные средства за счет замороженных российских активов. По его словам, это первый транш из запланированных $20 млрд. Шмыгаль не уточнил, когда Киев получит другие части этой суммы.

Ранее МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования.

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