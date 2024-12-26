Путин объяснил невозможность поставок газа через Украину

РФ не может поставлять газ через украинскую территорию даже при наличии контракта, так как Киев подал на Москву в суд. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС рассказал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там «Сокар» азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они иск заберут из суда. <...> Сказали: «нет, забирать не будем». Ну тогда... живите без нашего газа», — сказал Путин.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в Кремле. После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее Путин рассказал, как украинцы «наказывают Европу».