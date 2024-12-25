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В России заявили о напряженной ситуации с запасами газа в Европе

Вице-премьер Новак заявил о напряженной ситуации с запасами газа в Европе
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Depositphotos

В Европе в настоящее время наблюдается напряженная ситуация с газом, запасы которого в хранилищах составляют на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет. С такой оценкой выступил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, ситуация с газом в Европе сложилась напряженная, несмотря на то, что топливо все еще продолжает поступать из России. Когда импорт прекратится, положение окажется еще более тяжелым, подчеркнул он.

В среду Новак заявил, что объемы экспорта газа из России в Европу за январь — ноябрь 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше относительно показателя 2023 года.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе испугались обращения все большего числа стран в сторону России.

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