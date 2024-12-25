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Назван объем поставок газа по трубе и СПГ в Европу в 2024 году

Новак заявил о росте поставок газа по трубе и СПГ в Европу в 2024 году
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Reuters

Объемы экспорта газа из России в Европу за январь — ноябрь 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше относительно показателя 2023 года, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что в 50 млрд куб. м входит суммарно и трубопроводный газ и сжиженный природный газ. По словам вице-премьера, объем поставок удалось нарастить несмотря на все санкционное давление, так как газ — высокоэкологичный продукт.

На прошлой неделе Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

На этой неделе финалист конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России Политика» и «Мастера гостеприимства» Владислав Цветков заявил, что остановка транзита российского газа через Украину станет серьезным ударом для энергетической безопасности Европейского союза. Целый ряд стран лишится относительно дешевого топлива, что повлечет за собой рост инфляции издержек.

Ранее были названы страны, которые больше всего пострадают от прекращения транзита российского газа.

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