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В Евросоюзе испугались обращения все большего числа стран в сторону России

Pais: ЕС испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ
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Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Политики Европейского союза встревожены из-за растущего движения в Европе в сторону России, одним из последних проявлений которого стал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Президент России Владимир Путин 22 декабря провел переговоры с Фицо в Москве. Встреча продолжалась два часа.

По данным El Pais, визит Фицо в Россию на фоне спора с Украиной относительно скорого прекращения транзита российского газа вызвал некоторый дискомфорт в сообществе ЕС.

Также авторы статьи напоминают о визите в Россию еще одного европейского лидера, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Американская газета The New York Times в свою очередь писала, что визит Фицо в Москву и его переговоры с Путиным продемонстрировали крах политики изоляции Запада России.

Ранее визит Фицо в Россию назвали горькой пилюлей для Украины.

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