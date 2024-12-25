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Новак заявил, что РФ может поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам

Новак: Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину
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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на сегодняшний день вопрос с поставками газа в страны Европы не решен. Он касается договоренностей Евросоюза и Украины, подчеркнул Новак.

«Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов», — добавил он.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в Кремле. После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее страна ЕС пригрозила Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ.

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