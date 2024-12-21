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Байден подписал закон о временном бюджете США

Байден подписал закон о временном бюджете США, закончив формальный шатдаун
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что закон предусматривает финансирование американских федеральных ведомств до 14 марта 2025 года.

До этого сообщалось, что Сенат США принял законопроект о продлении финансирования правительства.

Правительство Соединенных Штатов Америки приостановило свою работу, поскольку американский сенат не успел вовремя принять временный бюджет. При этом приостановка работы формальная, так как у правительства выходные дни.

21 декабря конгрессмены палаты представителей проголосовали за продление финансирования правительства Соединенных Штатов, таким образом получив возможность избежать шатдауна — приостановления работы правительственных органов. Голосование завершилось положительно за несколько часов до официального объявления шатдауна: 366 конгрессменов проголосовали «за», 34 — «против».

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.

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