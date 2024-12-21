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Правительство США приостановило работу

Федеральное правительство США приостановило работу из-за непринятия бюджета
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Patrick Semansky/AP

Правительство Соединенных Штатов приостановило свою работу, поскольку американский сенат не успел вовремя до 00.00 по времени в Вашингтоне (8 утра мск) принять временный бюджет. Это следует из трансляции голосования в госоргане, передает C-SPAN.

При этом отмечается, что приостановка функционирования правительства США пока формальна, так как сейчас выходные дни. У американского сената есть время до понедельника принять проект о финансировании правительства, столько же времени у президента Джо Байдена, чтобы его подписать. В противном случае США грозит шатдаун де-факто.

21 декабря конгрессмены палаты представителей проголосовали за продление финансирования правительства Соединенных Штатов, таким образом получив возможность избежать шатдауна — приостановления работы правительственных органов.

Голосование завершилось положительно за несколько часов до официального объявления шатдауна — проект набрал достаточно голосов: 366 конгрессменов проголосовали за, 34 — против.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что «если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас».

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.

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