Правительство США избежит шатдауна

Конгрессмены Палаты представителей проголосовали за продление финансирования правительства Соединенных Штатов, таким образом избежав шатдауна — приостановления работы правительственных органов. Об этом сообщает телеканал C-Span, который транслировал голосование в нижней палате американского парламента в прямом эфире.

Голосование завершилось положительно за несколько часов до официального объявления шатдауна — проект набрал достаточно голосов: 366 конгрессменов проголосовали за, 34 — против.

Согласно решению голосования, финансирование американского правительства будет продлено, а также будет выделено более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Одновременно конгрессмены проголосовали за повышение потолка госдолга США до $36 трлн — это необходимое условие для продолжения финансирования американского правительства. Первоначально именно этот пункт стал основной противоречий между конгрессменами — из-за повышения потолка госдолга было провалено предыдущее голосование в четверг, 19 декабря.

Теперь решение предстоит принять американскому сенату и действующему президенту США, Джо Байдену.

До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас».

Ранее предприниматель Илон Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.