Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство США избежит шатдауна

Конгрессмены проголосовали за продление финансирования правительства США
close
Patrick Semansky/AP

Конгрессмены Палаты представителей проголосовали за продление финансирования правительства Соединенных Штатов, таким образом избежав шатдауна — приостановления работы правительственных органов. Об этом сообщает телеканал C-Span, который транслировал голосование в нижней палате американского парламента в прямом эфире.

Голосование завершилось положительно за несколько часов до официального объявления шатдауна — проект набрал достаточно голосов: 366 конгрессменов проголосовали за, 34 — против.

Согласно решению голосования, финансирование американского правительства будет продлено, а также будет выделено более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Одновременно конгрессмены проголосовали за повышение потолка госдолга США до $36 трлн — это необходимое условие для продолжения финансирования американского правительства. Первоначально именно этот пункт стал основной противоречий между конгрессменами — из-за повышения потолка госдолга было провалено предыдущее голосование в четверг, 19 декабря.

Теперь решение предстоит принять американскому сенату и действующему президенту США, Джо Байдену.

До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас».

Ранее предприниматель Илон Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами