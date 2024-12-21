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Сенат США принял законопроект о продлении финансирования правительства

Американский сенат принял проект о финансировании правительства
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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенат США принял законопроект о продлении финансирования правительства. Результаты голосования транслировал телеканал C-Span.

До этого законопроект приняла палата представителей. Теперь документ отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.

Правительство Соединенных Штатов Америки приостановило свою работу, поскольку американский сенат не успел вовремя принять временный бюджет. При этом приостановка работы формальная, так как у правительства выходные дни.

21 декабря конгрессмены палаты представителей проголосовали за продление финансирования правительства Соединенных Штатов, таким образом получив возможность избежать шатдауна — приостановления работы правительственных органов. Голосование завершилось положительно за несколько часов до официального объявления шатдауна — проект набрал достаточно голосов: 366 конгрессменов проголосовали за, 34 — против.

Ранее предприниматель Илон Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.

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