Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: семейная ипотека под 6% должна остаться

Путин на заседании Госсовета заявил, что семейная ипотека под 6% должна остаться

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета в пятницу, 20 декабря, заявил, что в РФ должна остаться семейная ипотека под 6%. Его слова приводит РИА Новости.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%», — отметил глава государства.

Он отметил, что совместно с правительством было решено ее «оставить без всякий изъятий».

«Семейная ипотека под 6% должна остаться», — подчеркнул президент.

Также Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок — в регионах, где почти не строится новое жилье.

Накануне глава государства заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. После этого Минфин сообщил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов. Отмечалось, что отмена лимитов по семейной ипотеке в РФ может сгладить ее выдачу и предотвратить ажиотажный спрос.

Ранее в России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами