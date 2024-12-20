Путин: семейная ипотека под 6% должна остаться

Путин на заседании Госсовета заявил, что семейная ипотека под 6% должна остаться

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета в пятницу, 20 декабря, заявил, что в РФ должна остаться семейная ипотека под 6%. Его слова приводит РИА Новости.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%», — отметил глава государства.

Он отметил, что совместно с правительством было решено ее «оставить без всякий изъятий».

«Семейная ипотека под 6% должна остаться», — подчеркнул президент.

Также Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок — в регионах, где почти не строится новое жилье.

Накануне глава государства заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. После этого Минфин сообщил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов. Отмечалось, что отмена лимитов по семейной ипотеке в РФ может сгладить ее выдачу и предотвратить ажиотажный спрос.

Ранее в России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки.