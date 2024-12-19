Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке после слов Путина

Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке после реакции Путина на прямой линии

Минфин России отменяет лимиты по семейной ипотеке после слов президента России Владимира Путина во время прямой линии, где он заявил, что данные лимиты надо отменить. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«С учетом поручения президента России по итогам прямой линии, Минфин подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в ряде банков решен.

«Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии в четверг, 19 декабря, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Также глава государства назвал «безобразием» ситуацию с лимитами на данный вид ипотеки.

Ранее Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам миграции.