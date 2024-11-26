В России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки

Правительство России выделило дополнительные 446,9 млрд рублей на льготные ипотеки, в том числе 142 млрд рублей на семейную. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства финансов РФ.

«На данный момент в рамках льготной программы семейная ипотека действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд рублей. Оператор программы «Дом.РФ» распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что в настоящее время ведомство совместно с оператором программы занимаются улучшением механизма распределения лимитов на выдачу кредитов между банками. Так, с 15 декабря начнет работу новая схема выдачи ипотеки, в рамках которой кредитные организации смогут в автоматическом режиме выдавать займы при наличии объема неиспользованным лимитов.

Также в ведомстве отметили, что с 2025 года лимит на выдачу семейной ипотеки будет увеличен на 2,4 трлн рублей.

Накануне в пресс-службе Сбера сообщили, что кредитная организация продолжает принимать заявки по льготной программе «Семейная ипотека» в штатном режиме. В банке также заявили, что все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита кабмином России.

Ранее эксперт допустила, что ситуация с ипотекой улучшится в 2025 году.