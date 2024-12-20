Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок

Путин: семейную ипотеку нужно распространить на «вторичку», где нет нового жилья

Семейную ипотеку под 6% распространят на вторичный рынок с низкими темпами строительства жилья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что в настоящее время семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья, она не действует на вторичном рынке. По словам президента, данная мера изначально задумывалась так, чтобы одновременно поддержать и строительный сектор.

Затем Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.

Накануне президент заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. После этого Минфин сообщил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

Ранее в России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки.