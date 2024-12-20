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Россиянам рассказали о плюсах отмены лимитов по семейной ипотеке

«Дом.РФ»: отмена лимитов по семейной ипотеке предотвратит ажиотажный спрос
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Shutterstock

Отмена лимитов по семейной ипотеке в РФ может сгладить ее выдачу и предотвратить ажиотажный спрос. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу оператора государственных программ — корпорации «Дом.РФ».

В заявлении подчеркивается, что после отмены лимитов востребованность семейной ипотеки среди жителей страны существенно вырастет. Тем не менее этот шаг позволит исключить ажиотажный спрос на соответствующий кредит в отдельные моменты его реализации.

Сейчас лимит по семейной ипотеке установлен на уровне 6,3 трлн рублей. Для арктической и дальневосточной ипотеки установлен лимит в 1,4 трлн рублей, а по ипотеке для IT-специалистов — 750 млрд рублей.

При этом в законе о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов отмечается, что власти намерены выделить 1,4 трлн рублей на льготные ссуды. Из них 637 млрд рублей предусмотрены на следующий год, 454,1 млрд рублей — на 2026 год и еще 358,3 млрд рублей — на 2027 год.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подвел итоги уходящего года в совмещенном формате прямой линии с гражданами и пресс-конференции. Во время мероприятия глава государства заявил, что никаких лимитов по семейной ипотеке существовать не должно.

В тот же день в российском министерстве финансов объявили об отмене лимитов по семейной ипотеке.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов исключил какие-либо проблемы с семейной ипотекой в 2025 году.

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