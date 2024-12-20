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В Центробанке рассказали о будущем ключевой ставки

Банк России дал сигнал по поводу возможности роста ключевой ставки 14 февраля
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Максим Блинов/РИА Новости

Центральный банк на следующем заседании совета директоров, которое состоится 14 февраля, оценит необходимость повышения ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, сказано в пресс-релизе, выпущенном по итогам заседания, прошедшего в пятницу.

Как указали в Банке России, регулятор будет опираться в принятии решения на динамику кредитования и уровень инфляции. При этом, по оценке Банка России, с одной стороны, «в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться», но с другой, «на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных».

В пятницу Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Центробанк объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

В тот же день в регуляторе сообщили, что годовая инфляция в России сократится до 4% в 2026 году и затем показатель роста цен будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российские чиновники и предприниматели регулярно жалуются президенту Путину на беспрецедентное повышение ключевой ставки Банком России.

Ранее Путин высказался о недоработках Банка России.

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