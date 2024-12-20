В Центробанке рассказали, когда инфляция в России снизится до 4%

ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 4% в 2026 году

Годовая инфляция в России сократится до 4% в 2026 году и затем показатель роста цен будет находиться на целевом уровне в дальнейшем, сообщается в пресс-релизе Банка России, пишет агентство ТАСС.

Как оценил регулятор, к 16 декабря годовая инфляция выросла до 9,5%. В октябре и ноябре показатель с поправкой на сезонность держался в среднем на уровне 11,1%.

В пятницу Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Центробанк объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Накануне президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки. Также глава государства выразил надежду, что следующее решение Банка России по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российские чиновники и предприниматели регулярно жалуются президенту Путину на беспрецедентное повышение ключевой ставки Банком России.

Ранее министр экономического развития назвал главный вызов в новом году.