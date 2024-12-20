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Российский бизнес и чиновники пожаловались на Набиуллину

Bloomberg: бизнес РФ и чиновники пожаловались Путину на высокую ключевую ставку
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Банк России/YouTube

Российские чиновники и предприниматели регулярно жалуются президенту Владимиру Путину на беспрецедентное повышение ключевой ставки Банком России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ситуация обострилась накануне последнего в этом году заседания совета директоров регулятора, на котором будет принято решение о ключевой ставке.
Большинство экспертов ожидают, что показатель поднимут 20 декабря на 2 п.п., до 23%, некоторые аналитики не исключают роста до 25% из-за ускорения инфляции.

В то же время, говорят источники агентства, пока не наблюдается никаких признаков того, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может попасть в опалу. Путин по-прежнему считает, что руководство Центробанка принимает необходимые для поддержки экономики решения.

Днем ранее глава государства во время прямой линии заявил, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки.

Также Путин выразил надежду, что следующее решение Банка России по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Ранее в Госдуме нашли виновных в росте ставки и призвали провести расследование.

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