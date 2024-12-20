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Министр экономического развития назвал политику охлаждения экономики главным вызовом

Решетников считает политику охлаждения экономики главным вызовом в 2025 году
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Алексей Никольский/РИА Новости

Главным вызовом для российской экономики в 2025 году станет политика ее охлаждения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью «Эксперту».

«Что касается ожиданий от следующего года, то главный вызов — политика охлаждения экономики», — сказал Решетников.

Негативные эффекты этой политики, отметил министр, пока не так заметны, так как сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, которые поддерживают рост валового внутреннего продукта.

По его мнению, они начнут ощущаться «более отчетливо» с января—февраля следующего года.

20 декабря Центробанк проведет заседание, на котором с большой долей вероятности повысит ключевую ставку с 21% до 22–23%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию вкладов и кредитов.

Ранее ЦБ РФ не зафиксировал охлаждения российской экономики и замедления инфляции.

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