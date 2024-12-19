Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: никаких лимитов на семейную ипотеку быть не должно

Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно.

«Никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно», — сказал он.

Также глава государства назвал «безобразием» ситуацию с лимитами на данный вид ипотеки.

Также Путин заявил, что в стране сохраняется ипотека под 6% для семей. Он также обратил внимание на материнский капитал, который назвал «уникальным изобретением» России, и отметил его постоянное увеличение.

В четверг, 19 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам миграции.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами