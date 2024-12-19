Путин: никаких лимитов на семейную ипотеку быть не должно

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно.

«Никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно», — сказал он.

Также глава государства назвал «безобразием» ситуацию с лимитами на данный вид ипотеки.

Также Путин заявил, что в стране сохраняется ипотека под 6% для семей. Он также обратил внимание на материнский капитал, который назвал «уникальным изобретением» России, и отметил его постоянное увеличение.

В четверг, 19 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам миграции.