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Путин заявил о сохранении в России семейной ипотеки

Путин заявил, что семейная ипотека в России сохраняется

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что семейная ипотека в стране сохраняется.

По словам главы государства, в стране сохраняется ипотека под 6% для семей.

Также он обратил внимание на материнский капитал, который назвал «уникальным изобретением» России, и отметил его постоянное увеличение.

Прямая линия с  президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в  прямом эфире отвечает на  вопросы граждан, рассказывает о  ситуации в  стране и представляет свою позицию по  вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

В этом году число обращений на  прямую линию приблизилось к  2 млн за  три часа до  эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к  прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин заявил о важности суверенитета для России.

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Прямая линия Путина — 2024
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