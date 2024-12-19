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Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам миграции

Путин: в рамках МВД необходимо создать подразделение по вопросам миграции

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В министерстве внутренних дел РФ может появиться подразделение по вопросам миграции, а впоследствии власти могут создать отдельное ведомство, если потребуется. Создать подразделение по миграционным вопросам в рамках МВД призвал по время совмещенной пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин.

«Очень много дискуссий, делать ли нам отдельное ведомство, у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках министерства внутренних дел», — высказал мнение Путин.

По словам Путина, центр по вопросам миграции должен будет сотрудничать с другими министерствами, а также с региональными властями, а «по мере его «взросления», по мере получения нужных компетенций, может быть в будущем [можно будет] создать и отдельное ведомство».

Также президент подчеркнул важность того, чтобы сотрудники правоохранительных органов следили за поведением мигрантов, которые, по его словам, должны уважать российские традиции.

9 декабря Путин заявлял, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Он отмечал, что была подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по улучшению работы законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МВД заявили о растущей популярности России среди граждан недружественных стран.

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Прямая линия Путина — 2024
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