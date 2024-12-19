Путин призвал власти раздать бесхозное жилье в Мариуполе

Властям Мариуполя стоит перестать «придерживать» имеющееся бесхозное жилье, а нужно раздать его гражданам, заявил президент России Владимир Путин во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии.

По словам главы государства, сейчас в городе имеется 5 тыс. бесхозных квартир. «Местным властям нужно перестать их придерживать, а нужно тоже распределять между людьми. <...> Еще кто-то возвращается, надо все это продумать, но эти вопросы нужно решать», — сказал Путин, отметив, что процесс должен быть законно организован.

Также Путин сообщил, что около 300 тысяч человек вернулись в Мариуполь, население города продолжает расти быстрыми темпами. По его словам, в городе восстановлено 1,7 тысячи домов, но не все еще введены в эксплуатацию: документы на 500 из них сейчас в процессе оформления.

В первой половине декабря глава государства сообщил, что украинцы, попавшие на территорию Украины, стремятся сбежать из страны при первой возможности — в том числе в Россию.

Ранее в Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь.