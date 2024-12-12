В Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь

Получившего убежище в России экс-президента Сирии Башара Асада нужно отправить с семьей восстанавливать Донбасс, а за это предоставить ему российское гражданство. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов.

«Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше, за вклад в восстановление Донбасса, можно рассматривать вопрос о гражданстве», — сказал Кузнецов.

28 ноября оппозиционные группировки начали крупное наступление на правительственные войска Сирии в западных районах провинции Алеппо. В ночь на 8 декабря была захвачена столица страны — Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил предоставить экс-президенту Сирии российское гражданство.

Он заявил интернет-изданию «Абзац», что если гражданином РФ смог стать экс-президент Украины Виктор Янукович, то гражданство следует дать и Асаду, который при всем нынешнем негативном отношении к нему, достаточно много сделал для России.

Ранее в Госдуме допустили распад Сирии на несколько регионов.