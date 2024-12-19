Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о возвращении в Мариуполь 300 тысяч человек

Путин: в Мариуполь уже вернулись 300 тысяч человек, население быстро растет

close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Около 300 тысяч человек вернулись в Мариуполь, население города продолжает расти быстрыми темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, в городе восстановлено 1,7 тысячи домов, но не все еще введены в эксплуатацию: документы на 500 из них сейчас в процессе оформления.

Путин отметил, что власти в регионе занимаются восстановлением и строительством дорог, школ, социальных, медицинских и культурных объектов.

В ноябре советник мэра Мариуполя в составе украинских властных структур Петр Андрющенко рассказал, что треть жителей Мариуполя, эвакуированных из города на территорию Украины, вернулись обратно, поскольку им «банально негде жить». После этого последовало заявление депутата от «Слуги народа» Максима Ткаченко о том, что жители возвращаются жить на подконтрольные России территории. Однако офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал его заявления, после чего Ткаченко назвал их «необоснованным и эмоциональным предположением».

В августе корреспондент «Газеты.Ru» выяснил у местных жителей, как восстанавливают город и с какими проблемами сейчас сталкиваются мариупольцы.

Ранее в Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами