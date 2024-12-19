Путин сообщил о возвращении в Мариуполь 300 тысяч человек

Около 300 тысяч человек вернулись в Мариуполь, население города продолжает расти быстрыми темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, в городе восстановлено 1,7 тысячи домов, но не все еще введены в эксплуатацию: документы на 500 из них сейчас в процессе оформления.

Путин отметил, что власти в регионе занимаются восстановлением и строительством дорог, школ, социальных, медицинских и культурных объектов.

В ноябре советник мэра Мариуполя в составе украинских властных структур Петр Андрющенко рассказал, что треть жителей Мариуполя, эвакуированных из города на территорию Украины, вернулись обратно, поскольку им «банально негде жить». После этого последовало заявление депутата от «Слуги народа» Максима Ткаченко о том, что жители возвращаются жить на подконтрольные России территории. Однако офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал его заявления, после чего Ткаченко назвал их «необоснованным и эмоциональным предположением».

В августе корреспондент «Газеты.Ru» выяснил у местных жителей, как восстанавливают город и с какими проблемами сейчас сталкиваются мариупольцы.

Ранее в Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь.