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Путин подтвердил, что украинцы стремятся бежать из страны в Россию

Путин заявил, что украинцы бегут из Украины при первой возможности

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Украинцы, попавшие на территорию Украины, стремятся сбежать из страны при первой возможности — в том числе в Россию. Об этом на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Люди с Украины, попав на Украину, потом по различным каналам, через Турцию, через другие страны, стараются въехать в Российскую Федерацию. Мы этот поток видим и фиксируем его», — заявил Путин.

До этого советник назначенного Киевом так называемого мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, которые уезжали на территорию Украины, уже вернулись обратно в город.

По его словам, в город пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых там осталось жилье, оно уцелело. Андрющенко утверждает, что причиной этому служит отсутствие финансовой поддержки со стороны украинских властей, а также решения жилищного вопроса на территории Украины.

Ранее стало известно, что на Украине появятся детские комиксы о националисте Бандере.

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